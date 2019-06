A Cagliari candidato c.destra avanti

(ANSA) - ROMA, 17 GIU - Aumenta il vantaggio del candidato del centrodestra a Cagliari, con 133 sezioni scrutinate su 174: Paolo Truzzo è avanti con il 50,72% (25.345 voti) contro il 47,20 dei voti per l'avversaria di centrosinistra Francesca Ghirra (23.586 voti). Solo il 2,08% per il terzo candidato, Angelo Cremone, dei 'Verdes' (1.040 voti). Se fossero confermate queste percentuali, non ci sarebbe neanche bisogno del ballottaggio. A Sassari, con 54 sezioni scrutinate su 136, è invece in vantaggio il candidato del centrosinistra, Mariano Giovanni Agostino Brianda, con il 33,52%, seguito di misura da quello sostenuto da un gruppo di liste civiche, Gian Vittorio Campus (31,01%). Il candidato del centrodestra, Mariolino Andria, è al terzo posto, con il 16,78%.