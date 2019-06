Casellati, Africa è futuro del mondo

(ANSA) - ROMA, 14 GIU - "L'Africa è il futuro del mondo. E l'Europa è obbligata a costruire una strategia che non si limiti alla sola gestione delle dinamiche migratorie. Serve una mobilitazione straordinaria di risorse, un nuovo Piano Marshall per il continente africano. Perché gli equilibri globali e il futuro dell'Europa saranno determinati da ciò che accadrà nei prossimi decenni nel continente africano". Lo ha detto oggi il presidente del Senato Elisabetta Casellati nel suo intervento a Parigi alla XX riunione dell'Associazione dei Senati d'Europa nel corso della quale si è discusso di "Dialogo euro-africano delle Seconde Camere" e di "Bicameralismo, un atout per la democrazia".