Nobel pace Murad, Italia aiuti yazidi

(ANSA) - ROMA, 13 GIU - "Sono qui per chiedere la Governo italiano di aiutare gli yazidi a combattere l'emergenza sanitaria nei campi profughi dove si trova ora il mio popolo e di sostenerci nella ricostruzione del Sinjad iracheno, la nostra terra, affinché possiamo tornare a viverci". Sono le parole del Nobel per pace Nadia Murad prima di entrare in audizione in commissione Diritti umani di palazzo Madama.