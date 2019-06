Centenario nascita Donat Cattin,convegno

(ANSA) - GENOVA, 12 GIU - Per ricordare la figura di Carlo Donat Cattin, leader Dc e ministro, a cento anni dalla nascita, la fondazione a lui dedicata organizza un convegno in cui verrà ricordata la sua attività nel sindacato, nel partito e nel governo. L'appuntamento è per sabato 15 giugno a Finale Ligure, sua città natale che allora si chiamava Finalmarina. Morì nel 1991 a 71 anni. Fondatore della Cisl nel 1950 divenne noto per la sua scarsa attitudine a scendere a compromessi con gli industriali. Nel 1954 entrò nel consiglio nazionale della DC, fu eletto deputato dal 1958 al 1979 e poi senatore. Nel 1963 fu sottosegretario nel primo governo Moro, e successivamente fu ministro varie volte: la sua vicinanza ai lavoratori gli portò l'appellativo 'ministro dei lavoratori. Dal 1969 al 1972 fu ministro del Lavoro e della previdenza sociale, nel 1973 ministro per gli interventi straordinari nel Mezzogiorno, dal 1974 al 1978 ministro dell'Industria.