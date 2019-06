Zingaretti, economia peggiora

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Continua a peggiorare l'economia italiana. Oggi i nuovi dati della produzione industriale: -1,7% da quando è in carica questo governo (Dati Istat). Solo il settore dell'auto perde il 17,1% della produzione in un anno.

Sempre più aziende entrano in crisi, sempre più lavoratori sono a rischio. Il governo non ha nessuna politica per lo sviluppo e il lavoro. Voltiamo pagina: rivoluzione verde, meno tasse sul lavoro, più investimenti su scuola, università e ricerca".

Lo scrive su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.