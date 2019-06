Zingaretti: alternativa a Salvini è Pd

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "In questo voto, è inutile negarlo, ci sono ferite sulle quali occorrerà riflettere e capire come reagire. Accanto a queste ferite tante belle vittorie e riconquiste, sommate agli straordinari risultati del primo turno, ci dicono che la strada di un nuovo centrosinistra aperto, civico e plurale è quella da percorrere e su cui investire. Dai territori il segnale è forte: c'è un nuovo bipolarismo. L'alternativa a Salvini è possibile ed è rappresentata dal Pd e da un nuovo centrosinistra". Così su Fb il segretario Pd Nicola Zingaretti. "Ora andiamo avanti: proponiamo e pensiamo a un 'Piano per l'Italia', un programma che indichi nuove soluzioni e un'altra strada: rivoluzione verde, meno tasse sul lavoro investimenti e incentivi alle imprese, semplificazione amministrativa, più risorse per scuola università e ricerca per creare nuovo lavoro e benessere.

Intorno ad esso costruiamo una nuova alleanza. E cambiamo il PD, per andare incontro a quella voglia di partecipare e di combattere che sta riemergendo nel Paese".