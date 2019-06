Minibot, Salvini: per me conta risultato

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - "A me interessa il risultato, lo strumento non conta. Bado alla sostanza e non alla forma. Sugli strumenti Siamo pronti a raccogliere suggerimenti. A me interessa l'obiettivo". Lo ha detto il ministro dell'Interno e vicepremier Matteo Salvini rispondendo a una domanda sui minibot. "Noi abbiamo proposto un'idea che c'è nel contratto è stato approvata all'unanimità dalla commissione Bilancio in parlamento. Se ci sono altre idee sono felice. Questo lo dico ai signor no che ci sono dentro e fuori", ha aggiunto Salvini.