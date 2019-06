Migranti: Salvini al Papa, salviamo vite

(ANSA) - MILANO, 10 GIU - All'invito del Santo Padre di salvare vite, il ministro dell'Interno Matteo Salvini, oggi in conferenza stampa in via Bellerio a Milano nella sede nazionale delle Lega ha detto che "noi questo oggi stiamo facendo", aggiungendo che "sono stati registrati circa duemila arrivi contro 14 mila dell'anno scorso". E i dati dell'Unhcr. l'Alto commissariato dell'Onu per i rifugiati, hanno visto la denuncia di 15 mila morti e dispersi fra il 2015 e il 2019 contro "i due corpi recuperati e 500 dichiarati dispersi".