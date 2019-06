Gentiloni, si torna a bipolarismo

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "Si torna al bipolarismo, ma non sarà più quello di una volta. Il verdetto delle elezioni comunali non poteva essere più chiaro: la competizione è stata tra coalizioni di centrodestra e centrosinistra". Lo scrive su facebook il presidente Pd Paolo Gentiloni. "Un'avanzata leghista c'è stata - aggiunge-, ma niente a che vedere con un'ondata travolgente.

Sindaci Pd o sostenuti dal Pd sono stati eletti nella maggioranza delle città in cui si è votato. Niente male per un partito dato per morto solo pochi mesi fa e in un paese che Salvini descrive come fosse suo. Del resto perfino nel proporzionale puro delle europee è risultato evidente il declino del terzo polo M5s. Centrodestra contro centrosinistra, dunque.

Come ai vecchi tempi? No, quasi tutto è cambiato".