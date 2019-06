Comunali Ascoli, Fioravanti batte Celani

(ANSA) - ANCONA, 10 GIU - Va a Marco Fioravanti (Lega, Fdi, otto liste civiche) lo scontro interno al centrodestra con Piero Celani (sei liste civiche) per il Comune di Ascoli Piceno: Fioravanti prevale con il 59,31% dei voti. A Fano (Pesaro Urbino) l'uscente Massimo Seri (Pd e quattro liste civiche) va oltre il 63% dei consensi e batte Lucia Tarsi (Lega, Fi e tre liste civiche). Negli altri due ballottaggi marchigiani a Osimo (Ancona) e Recanati (Macerata) finale al fotofinish: a Osimo riconfermato Simone Pugnaloni (Pd e quattro civiche) che vince per 152 voti (50,45%) sullo sfidante Dino Latini, ex sindaco della città (liste civiche), che si ferma al 49,55%; mentre a Recanati Antonio Bravi (civiche centrosinistra) prevale per 29 voti (5.167; 50,12%) su Simone Simonacci, sostenuto da Lega Salvini, Fdi e civiche centrodestra, (5.138; 49,86%).