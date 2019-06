Carfagna: su Falcone-Borsellino onta Rai

(ANSA) - ROMA, 10 GIU - "E' sconcertante apprendere che sono andate in onda in prima serata su RaiDue delle interviste in cui un sedicente cantante ha irriso il sacrificio di Giovanni Falcone e di Paolo Borsellino, e poi un altro ha esaltato suo zio mafioso, detenuto al 41 bis. Non c'è giustificazione né basta un tardivo atto di riparazione. Non è sufficiente spostare la trasmissione in seconda serata, o cancellarla da RaiPlay come è stato fatto. I vertici della Rai devono affrontare con rigore e rispondere del "caso Realiti", ma soprattutto di quello che rivela: una gestione palesemente incompetente degli spazi e del denaro pubblico, affidati a persone del tutto inconsapevoli dei doveri di un servizio pagato da tutti i cittadini. E' inaudito mischiare tragedia e farsa solo per fare audience. Non ha nulla a che fare con la libertà di espressione ed è, anzi, insopportabile per tutti gli italiani accostare l'immagine di due grandi eroi civili al volto di un provocatore". Così Mara Carfagna, vice Presidente della Camera di Forza Italia.