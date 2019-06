M5s:Carelli,ok oltre 2 mandati su locali

(ANSA) - ROMA, 9 GIU - "Il superamento della regola dei due mandati per i consiglieri comunali, municipali e di circoscrizione del MoVimento 5 Stelle è un grande passo in avanti. Sono pienamente d'accordo con Luigi Di Maio che ieri ha incontrato circa cento politici locali del #M5S, uno per ogni provincia in rappresentanza di tutti gli altri. È necessaria un'organizzazione territoriale per ascoltare le istante dei cittadini con costante attenzione e trovare risposte concrete". Lo afferma Emilio Carelli, deputato del M5s.