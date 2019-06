Pd: Zingaretti, siamo in rimonta

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 7 GIU - "Io credo che ci sia una grande rimonta rispetto anche a solo un anno fa. Perché c'è stato e c'è chi è bravo a raccontare i problemi, soprattutto la Lega, ma è totalmente incapace a risolvere i problemi che racconta". Lo ha detto Nicola Zingaretti, a Reggio Emilia per chiudere la campagna elettorale del candidato Pd Luca Vecchi. "I dati che stanno arrivando dall'Italia - ha detto - sono drammatici: quelli dell'occupazione, dell'aumento della cassa integrazione, della crescita, del debito. Rispetto a questa condizione delle persone drammatica in realtà non hanno soluzioni".