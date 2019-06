Pd, con governo condoni per 32 mld

(ANSA) - ROMA, 7 GIU - "Ci vuole del gran coraggio a parlare di taglio delle tasse per la crescita e di lotta all'evasione fiscale, come fa il vicepremier Di Maio, se solamente quest'anno, grazie ai condoni fiscali del Governo Lega-M5S, lo Stato ha rinunciato a ben 32 miliardi di euro di introiti. Una bella faccia tosta". Lo afferma il senatore Pd Antonio Misiani, capogruppo in commissione Bilancio al Senato.