Giorgetti: i minibot sono una delle soluzioni. Giovani di Confindustria: "Come i soldi del Monopoli"

"Tutte le soluzioni nuove sono contestate, non dico che siano la Bibbia, ma sono una proposta per accelerare i pagamenti, una delle possibilità, una delle soluzioni: ma la strada maestra è quella della crescita". Lo ha detto il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Giancarlo Giorgetti, a proposito della proposta di istituire i minibot.

"Sui minibot siamo in linea con Draghi, perché significa debito pubblico". Così il presidente di Confindustria, Vincenzo Boccia, a margine dell'assemblea della Federazione Gomma Plastica. "Il problema - ha aggiunto - è che noi non possiamo più realizzare debito pubblico, salvo che lo facciamo per investimenti nella logica degli eurobond, da concordare con gli altri Paesi".

"Pensare che il problema del debito pubblico sia risolvibile con i minibot è come provarci con i soldi del Monopoli". Lo afferma il presidente dei Giovani imprenditori di Confindustria, Alessio Rossi, nelle tesi al 49mo convegno a Rapallo.