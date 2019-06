2 giugno: Buffagni, Fico ha sbagliato

(ANSA) - MILANO, 07 GIU - Il sottosegretario Stefano Buffagni (M5S), non ha condiviso le parole del presidente della Camera Roberto Fico sul 2 giugno. Il suo intervento "scritto sulla carta era inattaccabile ma la comunicazione è fatta di titoli e quindi non ho condiviso quella scelta per nulla. - ha detto nel corso della due giorni di Futuro Direzione Nord - Non l'avrei detto perché oltre a fare un favore suicida all'alleato credo che poi il 2 giugno sia la festa degli italiani e non solo delle forze armate. Vorrei vedere ovunque il tricolore che sventola il prossimo anno".