Salvini-Di Maio, priorità è calo tasse

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - Matteo Salvini e Luigi Di Maio indicano, come obiettivi da realizzare, l'abbassamento delle tasse, argomento che i due vicepremier considerano "prioritario per il rilancio del Paese". Lo rende noto un comunicato di M5s e Lega. "Servono misure straordinarie e nessun aumento delle tasse per lo sviluppo dell'economia. I maggiori incassi dell'Irpef e dell'Iva quasi dell'8% e la diminuzione della disoccupazione rispetto al 2018 nei primi quattro mesi di quest'anno, ci dicono che siamo sulla buona strada". Intenzione dei vicepremier - continua la nota - è anche di "riavviare" un dialogo costruttivo con l'Europa che rimetta al centro "dopo anni di governi passivi gli italiani".