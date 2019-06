Bufera procure:M5s,stretta per tutela pm

(ANSA) - ROMA, 6 GIU - "Così fan tutti, a quanto pare. Le pagine dei giornali sono piene dello scandalo scoppiato in seno al Consiglio superiore della magistratura. Un'inchiesta della procura di Perugia ha infatti scoperchiato un vaso di Pandora in cui la cosa più evidente è come il merito dei singoli magistrati viene affogato nelle logiche spartitorie politico-correntizie".

E' quanto si legge in un post del Movimento 5 stelle sul blog delle Stelle. "Nello spaccato che l'inchiesta offre agli italiani non c'è distanza fra magistratura e politica, sono la stessa cosa, con meccanismi del tutto simili se non peggiori, considerata la delicatezza dei compiti che la magistratura assolve", prosegue il post. "Ma i primi danneggiati sono gli stessi magistrati che temono un'onda di delegittimazione", e conclude: "Proprio per difendere tutti i bravi magistrati - abbiamo la classe più produttiva d'Europa - il M5s ha già pronte alcune proposte per dare un giro di vite".