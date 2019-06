Giorgetti, urne? Votiamo tutto l'anno

(ANSA) - PALERMO, 4 GIU - "È tutto l'anno che votiamo.

Vediamo cosa succede nei prossimi giorni per quanto riguarda l'Europa". Così il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, a Palermo, ha risposto ai cronisti sull'eventualità del voto anticipato. Alla domanda se il contratto di governo regge, Giorgetti ha risposto: "Come tutti i contratti deve essere interpretato ma non credo fossero previste adeguate clausole rescissorie. L'ho detto in campagna elettorale e poi qualcuno fece polemica. O ci si da' un metodo di lavoro o è veramente difficile perché le sfide che ha davanti il Paese sono serie e importanti, già da domani".