Di Maio da Mattarella al Quirinale

(ANSA) - ROMA, 4 GIU - Il vicepremier Luigi Di Maio ha incontrato al Quirinale il Presidente della Repubblica Sergio Mattarella.

Nel corso del colloquio, oggi a mezzogiorno, il leader dei 5 stelle avrebbe fatto il punto della situazione di governo spiegando al Capo dello Stato - si apprende in ambienti parlamentari - che c'è la volontà da parte dei 5 stelle di andare avanti nell'esperienza di governo. Su questo il Capo dello Stato avrebbe espresso la necessità di fare al più presto chiarezza nella maggioranza. Il Presidente avrebbe tra l'altro espresso preoccupazione per l'andamento dell'economia e rimarcato la necessità di far quadrare i conti pubblici.