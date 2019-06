Zingaretti, Conte ha ammesso il disastro e la paralisi

"Conte ha ammesso la paralisi, il disastro e il fallimento del suo governo che noi denunciamo da settimane": attacca il leader del Pd, Nicola Zingaretti, commentando il discorso del premier oggi.

"Giudico molto grave che il premier abbia detto cose di questa gravità in diretta Facebook e non in Parlamento o davanti al Presidente della Repubblica", ha aggiunto Zingaretti.

"A Conte quindi dico - ha aggiunto il leader del Pd - di recarsi subito in Parlamento a riferire quanto ha detto perché gli italiani stanno pagando caro questa situazione con lo spread che oscilla tra 289 e 290 punti. Stiamo bruciando milioni di euro ogni giorno".