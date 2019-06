Pedemontana:Salvini,è risposta a mercati

(ANSA) - BREGANZE (VICENZA), 3 GIU - "Questo è il miglior messaggio ai mercati internazionali, alle borse, ai signori dello spread e agli investitori: questa è l'Italia". Lo ha affermato il vicepremier Matteo Salvini, a Breganze, parlando della Superstrada Veneta, di cui oggi è stato aperto il primo tratto. "Ho deciso di essere qua - ha aggiunto Salvini - perché è Italia del sì, del fare, del coraggio. Troppi dubbi, troppi no. Troppi forse, valutiamo, e durante la valutazione di quelli che hanno dubbi gli altri crescono. L'Italia non merita la crescita 'zero virgola', se abbiamo coraggio possiamo tornare a essere la prima potenza in Europa", ha concluso.