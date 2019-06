FI: Sisto, se Toti vuole posto di Berlusconi è tradimento

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - "Se si tratta di prendere il posto di Silvio Berlusconi, significa un tradimento". Così Francesco Paolo Sisto, deputato di Forza Italia al Gr1 Rai, commenta la nuova iniziativa politica del governatore ligure. "Io dico che tutte le dinamiche possono essere utili - prosegue - se però sono sotto l'egida di chi ha dato vita a Forza Italia, cioè Silvio Berlusconi; mi sembra che da questo punto di vista Toti non si dimostri proprio fedelissimo. Se si tratta di stare insieme e di cercare delle forme di sinergia bene, se invece si tratta di fughe in avanti per tentare un'opa sul partito, credo che il tentativo debba essere rispedito al mittente". (ANSA).