Di Maio vede sindaci M5S

(ANSA) - ROMA, 3 GIU - Dopo gli eurodeputati e i consiglieri regionali, il capo politico del M5s Luigi Di Maio incontra oggi a Montecitorio, secondo quanto si apprende, i sindaci pentastellati. Una riunione per fare il punto sulla riorganizzazione del Movimento sul territorio, come promesso dopo il deludente risultato elettorale M5s alle europee e soprattutto alle amministrative. Tra i sindaci arrivati a Roma per la riunione anche la prima cittadina di Torino Chiara Appendino e quella di Roma Virginia Raggi.