Fonti Mit, entro giugno via navi Giudecca e San Marco (2)

(ANSA) - ROMA, 2 GIU - Il Provveditorato Interregionale per le Opere Pubbliche per il Veneto, Trentino Alto Adige e Friuli Venezia Giulia, spiegano quindi fonti del Mit, sta per completare il lavoro sul protocollo fanghi, per il quale, vista la delicatezza del dossier, ha deciso di chiedere anche un parere all'Avvocatura dello Stato. Il protocollo è necessario alla caratterizzazione dei canali. (ANSA).