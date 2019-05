Zingaretti, Salvini scherza con fuoco

(ANSA) - ROMA, 31 MAG - "Salvini sta giocando con il fuoco mettendo a rischio i soldi degli Italiani. Lo spread a 293 conferma che il problema non è l'Europa ma i pasticci, la confusione e la mancanza di credibilità del Governo Italiano.

Stanno bruciando miliardi di euro per pagare interessi, non per investimenti e servizi". Così su Facebook il segretario nazionale del Pd Nicola Zingaretti.