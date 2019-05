Rixi,consegnate le dimissioni a Salvini

(ANSA) - ROMA, 30 MAG - "Ho già consegnato a Salvini le mie dimissioni, per non creare problemi al governo". Così il viceministro per le Infrastrutture e i Trasporti Edoardo Rixi sulla decisione di dimettersi, dopo la condanna a tre anni e cinque mesi per peculato e falso per le cosiddette 'spese pazze' in Regione Liguria. "Sono tranquillo. Ho sempre agito per il bene degli italiani.

Conto sull'assoluzione perché non ho mai commesso alcun reato", ha aggiunto in una nota.