Welfare: Mattarella, evitare esclusione

(ANSA) - ROMA, 29 MAG - "Lo Stato sociale viene, in questi anni, sottoposto a continue tensioni ed è necessario evitare che i profondi cambiamenti che hanno investito la nostra struttura sociale ed economica si trasformino in esclusione ed emarginazione". Lo scrive il presidente della Repubblica, Sergio Mattarella, in un messaggio in occasione della presentazione della XIII edizione del Rapporto sullo stato sociale alla facoltà di Economia della Sapienza.