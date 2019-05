Europee: media, Visegrad propongono Sevcovic per Commissione

(ANSA) - PRAGA, 28 MAG - I paesi del gruppo Visegrad (Polonia, Ungheria, Repubblica ceca, Slovacchia) propongono come presidente della Commissione europea Maros Sevcovic, attuale vicepresidente del gruppo e già candidato alla presidenza della Repubblica in Slovacchia. Lo ha scritto oggi il quotidiano economico ceco Hospodarske (Hn), secondo cui i paesi V4 potrebbero comunque appoggiare al vertice della Commissione Ue la nomina di Michel Barnier oppure della vicepresidente della Banca mondiale Kristalin Georgieva, chiedendo in cambio per Sevcovic il posto del capo della diplomazia europea oggi coperto da Federica Mogherini. (ANSA).