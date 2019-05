Sindaco Perugia, grande soddisfazione

(ANSA) - PERUGIA, 27 MAG - Ha espresso "grande soddisfazione perché questa volta si giudicava anche l'operato dell'amministrazione" Andrea Romizi, sindaco di Perugia (per il centrodestra) uscente che si avvia alla riconferma. Lo ha fatto parlando con i giornalisti al suo arrivo in municipio.

Parlando dei numeri scaturiti dalle urne Romizi ha parlato di "dato eloquente". "Il nostro - ha aggiunto - è un gruppo plurale, coeso. Perugia - ha concluso Romizi - è una città in movimento".