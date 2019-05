Fotografa scheda, non silenzia telefono

(ANSA) - REGGIO EMILIA, 27 MAG - Ha fotografato la scheda elettorale ma si è dimenticato di silenziare lo smartphone: per questo un 70enne residente a Ventasso, comune della provincia di Reggio Emilia, è stato scoperto e denunciato dai carabinieri. L'uomo si è presentato al seggio elettorale nel tardo pomeriggio di ieri e, dopo aver consegnato i documenti, è entrato in cabina per esprimere il voto. Quando ha scattato la foto, però, si è attivato il suono che simula il rumore della macchina fotografica. Gli scrutatori al lavoro nel seggio hanno sentito e hanno chiesto l'intervento dei militari presenti nella struttura. Risultato: voto annullato, foto sequestrata ed elettore denunciato.