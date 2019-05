Alemanno confermato sindaco di Norcia

(ANSA) - NORCIA (PERUGIA), 27 MAG - Nicola Alemanno è stato ufficialmente confermato sindaco di Norcia. In base ai dati definitivi delle elezioni resi noti dal ministero dell'Interno, l'esponente di Forza Italia, alla guida della lista civica Rispetto per Norcia, ha ottenuto mille e 599 voti, parti al 54,48 del totale.

Giampietro Angelini, con Noi per Norcia, ha invece ottenuto mille e 336 consensi, il 45,52%.

Alemanno è il sindaco che ha gestito le fasi dell'emergenza post sisma 2016 e l'avvio della ricostruzione.