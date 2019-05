Vola affluenza in Trentino Alto Adige

(ANSA) - BOLZANO, 26 MAG - Vola l'affluenza in Trentino Alto Adige, dove alle 19 ha votato il 45,60%, contro il 34,74% delle europee 2014. In Provincia di Bolzano si sono recati alle urne addirittura il 50,19% degli aventi diritto, ovvero quasi il 13% in più della tornata elettorale di cinque anni fa. In Trentino l'affluenza è del 41,52%, mentre nel 2014 si fermò al 33%.