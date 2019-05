Sposi al seggio prima del 'sì'

(ANSA) - PORCIA (PORDENONE), 26 MAG - Avrebbe voluto recarsi al voto in abito bianco prima di raggiungere il futuro marito all'altare. Ma poi, complice anche l'emozione per il grande giorno, ha cambiato idea e si è recata al seggio "in borghese", la mattina presto, prima di dare inizio ai preparativi. E' accaduto a Porcia, dove oltre al voto per le europee i cittadini oggi sono chiamati a rinnovare anche le cariche comunali. Lei, giovane sposa di 25 anni, è candidata a consigliere. E, nonostante l'appuntamento con le nozze, non ha voluto rinunciare a esercitare il suo diritto di elettore. Nessuna foto che documenta il momento entrerà però nell'album di nozze per richiesta del presidente di seggio.

Diritto esercitato anche dal futuro marito, 29 anni, sempre a Porcia. Anche lui si è recato alle urne di primo mattino, evitando di incrociare la sposa, perché come tradizione vuole non è ammesso vedersi prima del "sì". La data del matrimonio era stata fissata da oltre un anno, poi qualche mese fa la sposa aveva deciso di candidarsi.