Europee, Salvini ha votato a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - "Bella, molto bella, c'è cambiamento si sente nell'aria". Lo ha detto il vicepremier Matteo Salvini arrivando al seggio di Milano per votare alle europee, a chi gli chiedeva che giornata sarà.

Salvini, che è anche ministro dell'Interno, ha spiegato che "per il momento è tutto tranquillo, non ci sono segnalazioni di irregolarità".