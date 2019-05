Europee, Berlusconi ha votato a Milano

(ANSA) - MILANO, 26 MAG - Il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha votato per le elezioni europee a Milano, nel seggio allestito presso la scuola media di via Scrosati, nel quartiere Lorenteggio. L'ex premier ha atteso il suo turno in coda nel corridoio del seggio e, nel frattempo, ha salutato alcuni cittadini, stretto mani e fatto selfie e foto. Poi è entrato a votare nella cabina elettorale e all'uscita ha ringraziato fotografi, operatori video e giornalisti dicendogli: "A tutti voi grazie e buon lavoro".

Prima di lasciare il seggio Silvio Berlusconi ha parlato con i giornalisti spiegandogli che "sono venuto qui a votare perché per tanti anni sono stato qui con la mia mammina a votare. Sono un sentimentale". A chi gli ha fatto notare che non era registrato al seggio Berlusconi ha detto: "un candidato può scegliere dove andare a votare e io ho scelto il ricordo".