Falcone: Meloni, vittima vile attentato

(ANSA) - ROMA, 23 MAG - "Oggi ricorre il ventisettesimo anniversario della morte del giudice Giovanni Falcone, uomo dello Stato ucciso per mano mafiosa nel vile attentato di Capaci. Il suo ricordo, non scindibile da quello di Paolo Borsellino e dai tanti caduti nella lotta alla mafia, non è stato scalfito dal tempo. A ventisette anni dalla sua scomparsa, i suoi insegnamenti camminano, ancora, sulle nostre gambe.

Perché, come lui stesso affermava 'Gli uomini passano ma le loro idee restano'". Lo scrive su Facebook il presidente di Fratelli d'Italia Giorgia Meloni.