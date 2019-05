Giorgetti, rimpasti non ci interessano

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "Di rimpasti, di queste cose da Prima Repubblica non ci interessa niente. Parlo per la Lega e credo anche per i Cinque Stelle. Poi invece bisogna riflettere su errori: se c'è collaborazione bene, se partono ripicche e vendette, allora non si fa nulla, lo dico per l'interesse del Paese". Lo afferma il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nel corso di un incontro con la stampa estera.