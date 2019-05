Giorgetti, così non si va avanti

(ANSA) - ROMA, 22 MAG - "La mia riflessione è che se c'è un governo del cambiamento deve farlo e non vivere di stallo, deve fare le cose. Faccio questa riflessione dopo settimane in cui il governo ha avuto problemi. Non accuso nessuno, tantomeno il Premier, ma così non si può andare avanti, senza affiatamento.

Questo affiatamento va ritrovato, sennò non si va avanti". Lo afferma il sottosegretario Giancarlo Giorgetti, nel corso di un incontro con la stampa estera.