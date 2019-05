Di Maio, oggi in cdm decreto famiglie

(ANSA) - GAMBELLARA (VICENZA), 20 MAG - "Oggi ci sarà un consiglio dei ministri che è confermato. Io porterò il decreto per 1 miliardo di euro per aiuti alle famiglie, quelle famiglie che hanno bimbi piccoli o che vogliono averne e che hanno gli aiuti più bassi d'Europa". Lo ha detto a Gambellara il vice premier Luigi Di Maio. "Ho sentito che qualche membro del governo vorrebbe dirottare su altre misure questi soldi - ha aggiunto - ma questo miliardo non si tocca".