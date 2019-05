Salvini a Sassuolo,'benvenuto tra umani'

(ANSA) - SASSUOLO (MODENA), 19 MAG - "Sei entrato nella terra degli umani". E' la scritta apparsa su un lenzuolo, posto su un arco all'ingresso dell'abitato di Sassuolo, dove oggi il vicepremier Matteo Salvini ha tenuto un comizio elettorale, in piazza Garibaldi. L'arco è all'inizio della città, su una sorta di tangenziale, provenendo da Modena. Altri striscioni sono stati avvistati nel centro della cittadina emiliana. Nei giorni scorsi, in occasione della visita del ministro dell'Interno a Carpi, sempre in provincia di Modena, un manifesto con parole offensive era stato mostrato da un 71enne, poi denunciato per manifestazioni sediziose.