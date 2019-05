Riunione maggioranza in vita voto Marini

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - Riunione di maggioranza in corso all'Assemblea legislativa dell'Umbria oggi chiamata a votare sulla mozione dei gruppi che sostengono la Giunta con la quale si chiede alla presidente Catiuscia Marini, Pd, di ritirare le dimissioni presentate in seguito all'inchiesta sui concorsi all'ospedale di Perugia nella quale lei stessa è indagata.

Presente all'incontro anche la governatrice.

La maggioranza sta cercando di trovare una posizione unitaria in vista del dibattito in aula. Uno dei consiglieri ha già espresso l'intenzione di non votare il documento mentre dovrebbe essere ancora assente l'ex assessore regionale alla Sanità Luca Barberini, tutt'ora membro dell'Assemblea. C'è incertezza quindi in merito al fatto che la maggioranza possa raggiungere i voti necessari per far passare il documento di sostegno a Marini.

(ANSA).