Governo:Salvini, tutti mantengano parola

(ANSA) - MILANO, 18 MAG - "Se tutti mantengono la parola data, il problema non si pone; sulla riduzione delle tasse, sull'autonomia, lo sblocco dei cantieri. Se tutti mantengono la parola data andiamo avanti bene come in questi mesi". Lo dice Matteo Salvini parlando a Milano dell'azione del governo. "Il governo andrà avanti", aggiunge. "Per me non cambia nulla e non chiedo un ministro in più o altro. Voglio dare per quattro anni stabilità al governo di questo Paese. Siamo in due e il marito vuole andare avanti".