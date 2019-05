FdI, no condizioni per andare avanti

(ANSA) - PERUGIA, 18 MAG - "Non ci sono più le condizioni per andare avanti" nella legislatura della Regione Umbria. Lo ha detto Marco Squarta, capogruppo di Fratelli d'Italia all'Assemblea legislativa dell'Umbria intervenendo nel dibattito sulle dimissioni della presidente Catiuscia Marini. "Si deve andare al voto" ha sottolineato.

"Non esiste una maggioranza forte e credibile - ha sottolineato Squarta - che possa affrontare temi sui quali gli umbri non possono più aspettare". (ANSA).