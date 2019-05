M5s:Governo dura se Lega caccia corrotti

(ANSA) - ROMA, 17 MAG - "Non pensiamo che la Lega sia fatta tutta di corrotti ma che si tiene i corrotti purtroppo si. E di questo deve rispondere ai propri elettori. Non possono pensare di governare con una forza come il M5S che ha come valore principale la lotta alla corruzione e comportarsi come se stessero ancora governando con Berlusconi. I corrotti vanno allontanati, su questo non molleremo mai indipendentemente dalle elezioni". Lo affermano fonti di governo M5S interpellate dall'ANSA sulle parole del capogruppo leghista alla Camera Riccardo Molinari. "Le sue dichiarazioni sembrano mettere le mani avanti per salvare Rixi (sottosegretario leghista alle Infrastrutture sotto processo, ndr), se dovesse essere condannato - proseguono le fonti -. Se pensano che dopo le elezioni cambierà qualcosa e che con la minaccia di far cadere il governo il M5S accetterà di tenersi un condannato nell'esecutivo continuano a non capire il valore dell'anti-corruzione per il Movimento".