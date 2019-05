Conte, non ancora fissato cdm

(ANSA) - RONDINE (AREZZO), 17 MAG - "Ieri c'è stato un pre- consiglio dei ministri e stiamo valutando e mettendo le cose un po' in ordine, vediamo anche quelle che sono le urgenze ma non abbiamo ancora fissato" una riunione del Consiglio dei ministri per lunedì prossimo. Lo ha detto il presidente del Consiglio Giuseppe Conte, rispondendo ai giornalisti a margine della sua visita alla Cittadella della pace di Rondine.