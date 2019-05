Salvini, pronta proposta riduzione tasse

(ANSA) - ROMA, 16 MAG - "Se gli italiani ci fanno forza col voto del 26 maggio, sono convinto che riusciremo a ridiscutere i vincoli europei per abbassare le tasse e rilanciare il lavoro in Italia. Spero che gli amici dei 5Stelle, come previsto nel contratto, sostengano questa battaglia di giustizia fiscale". Lo dichiara il vicepremier e ministro dell'Interno Matteo Salvini, annunciando che "è pronta" la proposta della Lega per la riduzione delle tasse.