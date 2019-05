Salvini, con spread vogliono intimorire

(ANSA) - SAN SEVERO (FOGGIA), 16 MAG - "Stanno tentando gli ultimi colpi di coda perché hanno capito che l'Europa può cambiare". Lo ha detto il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini, oggi a San Severo, rispondendo ai giornalisti che gli chiedevano se fosse preoccupato per l'aumento dello spread. "Con il voto del 26 maggio - ha sottolineato il ministro dell'Interno - non solo in Italia, in Olanda si può cambiare rimettendo al centro il lavoro, la famiglia, i diritti e non la finanza e il business. Quindi usano lo spread per intimorire".