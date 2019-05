Autonomia: Casellati, confronto in corso

(ANSA) - COMO, 16 MAG - Quello sulle autonomie "è un progetto che deve essere definito, nel senso che il governo ha dato l'incarico al presidente Fico e a me di tracciare quello che sarà il percorso nelle aule parlamentari. C'è un confronto che stiamo ancora facendo per capire qual è il percorso migliore per realizzare il riassetto delle autonomie locali secondo l'articolo 116 della Costituzione". Lo ha detto il presidente del Senato Elisabetta Casellati a margine della sua visita istituzionale a Como.