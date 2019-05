Agricoltura: ok Senato a decreto

(ANSA) - ROMA, 15 MAG - L'Aula del Senato approva in via definitiva il ddl di conversione del decreto legge per disposizioni urgenti in materia di rilancio dei settori agricoli, di sostegno alle imprese agroalimentari colpite da eventi atmosferici avversi di carattere eccezionale e per l'emergenza nello stabilimento Stoppani, nel Comune di Cogoleto (Liguria). Il provvedimento ha ottenuto 133 sì, 5 no, 94 astenuti.